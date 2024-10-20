Новое исследование кожи может помочь замедлить признаки старения

Команда ученых выяснила, как из стволовых клеток в человеческом организме возникают клетки кожного покрова, и даже смогла воспроизвести в лабораторных условиях небольшие сегменты кожи.

Исследование проводилось в рамках более широкой программы по изучению того, как на клеточном уровне строятся все составляющие человеческого организма.

Помимо замедления процесса старения, результаты исследования могут быть использованы и для создания искусственной кожи для пересадки и предотвращения шрамов.

Проект „Атлас клеток человека“ — это одна из самых амбициозных исследовательских программ в области биологии. Проект международный, но его центр находится в Институте Сенгера в английском графстве Кембриджшир, пишет BBC News Русская служба.

По словам одной из руководительниц проекта, профессора Музлифа Ханиффы, ведущиеся в его рамках исследования помогут ученым не только лучше лечить различные заболевания, но и найти новые способы дольше поддерживать наше здоровье и, возможно, даже выглядеть моложе.

„Если мы сможем управлять кожей и предотвращать старение, у нас будет меньше морщин, — утверждает профессор. — Если мы сможем понять, как клетки меняются с момента начального развития до старения во взрослом возрасте, то можно будет задаться вопросом: как нам омолаживать органы, как сделать сердце моложе, как сделать моложе кожу?“

Конечно, до этого еще далеко, но исследователи тоже не стоят на месте, в том числе в деле понимания того, как клетки кожи развиваются у зародыша на ранних стадиях развития человеческого организма.

Когда яйцеклетка только оплодотворилась, все человеческие клетки одинаковы. Но уже через три недели внутри стволовых клеток включаются определенные гены, передавая инструкции о специализации и компоновке для создания различных деталей нашего организма.

Исследователям удалось выяснить, какие гены, в какое время и на каких участках включаются, чтобы сформировать самый обширный человеческий орган — кожу.