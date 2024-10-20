Сезон звездопадов: в небе над Эстонией можно будет наблюдать метеорный поток Ориониды

Ориониды не относятся к числу наиболее активных метеорных потоков. Он считается умеренно активным, но время от времени может удивить повышенной активностью. Но Ориониды примечательны тем, что этот звездопад был принесен известной периодической кометой - кометой Галлея. Кроме того, это не единственный метеорный поток, за который стоит благодарить комету Галлея. Аквариды Эта, которые можно наблюдать в мае, также являются результатом оставленных кометой частиц.

Ориониды называются так потому, что их радиант - точка на небесной сфере, из которой, как кажется, вылетают все метеоры метеорного потока, - находится в созвездии Ориона. Метеоры из этого потока видны с 26 сентября. Последние метеоры могут войти в атмосферу Земли уже в конце ноября. Но пик звездопада приходится на 20 и 21 октября. Точнее, пик ожидается около 8 утра в понедельник 21 октября.

В это время будет слишком светло для наблюдений, поэтому любителям смотреть на падающие звездыследует запастись теплой одеждой, горячим напитком в термосе и приготовиться к полубессонной ночи. Лучше всего наблюдать Ориониды после полуночи и ранним утром до восхода солнца.

При идеальных условиях можно ожидать 20-25 метеоров в час, но в этом году убывающая Луна также будет мешать наблюдениям, делая ночное небо довольно ярким и сложным для наблюдения. Так что, возможно... в этом году лучше остаться дома и не искать максимально темное небо вдали от городских огней, как это можно сделать ночью, когда лунный свет не мешает. Но можно выглянуть в окно - так вы тоже сможете „поймать“ метеор. Ориониды очень быстрые и врезаются в атмосферу Земли со скоростью более 60 километров в секунду. Они также обычно довольно яркие.