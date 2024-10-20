Сезон звездопадов: в небе над Эстонией можно будет наблюдать метеорный поток Ориониды
Со второй половины октября и до конца года в северном полушарии можно будет наблюдать несколько метеорных потоков. Некоторые из них будут довольно слабыми и незрелищными, а другие достаточно эффектными, чтобы соперничать с популярными Персеидами.
Ориониды не относятся к числу наиболее активных метеорных потоков. Он считается умеренно активным, но время от времени может удивить повышенной активностью. Но Ориониды примечательны тем, что этот звездопад был принесен известной периодической кометой - кометой Галлея. Кроме того, это не единственный метеорный поток, за который стоит благодарить комету Галлея. Аквариды Эта, которые можно наблюдать в мае, также являются результатом оставленных кометой частиц.
Ориониды называются так потому, что их радиант - точка на небесной сфере, из которой, как кажется, вылетают все метеоры метеорного потока, - находится в созвездии Ориона. Метеоры из этого потока видны с 26 сентября. Последние метеоры могут войти в атмосферу Земли уже в конце ноября. Но пик звездопада приходится на 20 и 21 октября. Точнее, пик ожидается около 8 утра в понедельник 21 октября.
В это время будет слишком светло для наблюдений, поэтому любителям смотреть на падающие звездыследует запастись теплой одеждой, горячим напитком в термосе и приготовиться к полубессонной ночи. Лучше всего наблюдать Ориониды после полуночи и ранним утром до восхода солнца.
При идеальных условиях можно ожидать 20-25 метеоров в час, но в этом году убывающая Луна также будет мешать наблюдениям, делая ночное небо довольно ярким и сложным для наблюдения. Так что, возможно... в этом году лучше остаться дома и не искать максимально темное небо вдали от городских огней, как это можно сделать ночью, когда лунный свет не мешает. Но можно выглянуть в окно - так вы тоже сможете „поймать“ метеор. Ориониды очень быстрые и врезаются в атмосферу Земли со скоростью более 60 километров в секунду. Они также обычно довольно яркие.
Если хочется спать, можно выключить свет в комнате и после полуночи понаблюдать за небом в направлении юго-востока. Радиант потока будет двигаться с востока на юг и подниматься все выше и выше над горизонтом по мере приближения утра. Радиант находится рядом с яркой звездой Бетельгейзе, которую можно увидеть на небе даже тогда, когда условия не идеальны для наблюдений из-за светового загрязнения.
Самым впечатляющим метеорным потоком конца года могут стать Геминиды, пик которых ожидается 13 и 14 декабря. Скорость метеоров в этом потоке вдвое меньше, чем у Орионид, и за час можно увидеть около 100 метеоров. Однако в указанные дни лучше всего делать это ранним утром, до восхода солнца, когда наблюдениям будет меньше мешать лунный свет.