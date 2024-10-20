На месте съемок „Индианы Джонса“ нашли чашу, похожую на святой Грааль
В древней Петре, под храмом Эль-Хазне, археологи обнаружили потайную гробницу с останками по крайней мере 12 человек, пишет Naked Science. Еще там находился артефакт, напоминающий Грааль из фильма Стивена Спилберга.
Эль-Хазне — одно из самых известных и в то же время загадочных сооружений Иордании. Легенды гласят, что храм создали с помощью магии во времена Моисея. Но ученые считают, что все было гораздо позже и без колдовства: его построил Арета IV Филопатрис, царь Набатеи (части территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии) с девятого года до нашей эры по 40 год нашей эры.
Набатейский царь возводил Эль-Хазне как собственную будущую усыпальницу. Его преемники, видимо, решили, что здание великовато для одного царя: там устроили еще несколько гробниц — вероятно, для знатных людей. Здание вырезано из песчаниковой скалы. Его фасад имеет 40 метров высоты и 25 метров ширины.
На протяжении двух тысячелетий храм непрерывно грабили все желающие — от бедуинов до английских солдат. В промежутках между грабежами Эль-Хазне выполнял функцию сакрального места для представителей разных религий — от зороастрийцев до мусульман.
В начале XIX века Петра стала туристическим местом и в Эль-Хазне потекли любопытствующие иностранцы. Некоторые из них тоже старались прихватить себе на память кусочек истории, к тому же их свечи оставляли на стенах белые пятна стеариновой кислоты. А в 1988 году фасад храма снял для фильма „Индиана Джонс и последний крестовый поход“ режиссер Стивен Спилберг. В фильме это внешний вид храма святого Грааля (внутренние помещения снимали в павильонах).
Уже в начале нашего тысячелетия иорданские ученые нашли под храмом несколько гробниц. Но из-за недостатка финансирования археологические работы прекратили. В августе 2024 года американские археологи под руководством Пирса Пола Крисмана (Pearce Paul Creasman) из Американского центра исследований (ACOR) провели раскопки нескольких гробниц.
Сначала они обследовали усыпальницы, обнаруженные в 2003 году. Сейчас эти гробницы пусты (ограблены) и расположены на четыре-шесть метров ниже уровня земли. Но в момент сооружения они возвышались над поверхностью — то есть не были тайными захоронениями.
Георадар показал наличие дополнительных камер в правой части Эль-Хазне. Археологи обратились к правительству Иордании за разрешением на дальнейшие исследования, в процессе которых они раскопали ранее неизвестную гробницу, наполненную человеческими останками и артефактами из бронзы, железа и керамики.
По предварительной оценке, в гробнице похоронили 12 человек с небольшими временными разрывами между погребениями. Судя по богатому погребальному инвентарю, эти люди относились к верхушке набатейского общества. Крисман считает, что останкам примерно две тысячи лет. Если он прав, то это современники Ареты IV — строителя храма, правившего Набатеей в момент ее наивысшего расцвета.
Самым загадочным артефактом археологи сочли небольшой керамический кубок. Дело в том, что он очень похож на святой Грааль, каким его показал Спилберг в своем фильме. Это простая, слегка обожженная глиняная чаша, без дополнительных украшений.
Святой Грааль, согласно популярному мифу, — чаша, из которой Христос пил на Тайной вечере и в которую иудейский старейшина Иосиф Арифамейский собрал кровь из ран распятого Спасителя. По легенде, испившие из Грааля получали какие-либо немыслимые блага: вечную жизнь, вечную молодость, всезнание, а то и все перечисленное разом.
Первый всплеск интереса к материальным свидетельствам земной жизни Христа историки обычно относят к IX веку. В XIII веке Людовик Святой привез во Францию из Константинополя ряд орудий Страстей. Для их хранения на острове Сите построили Святую Капеллу. Подлинность реликвий почему-то не вызывала сомнения у современников.
Позже представители папства обратили внимание, что среди реликвий, хранящихся в Европе, нет чаши с Тайной вечери. И почти моментально она появилась — но не в реальной жизни, а в легендах и рыцарских романах. Святой Грааль присутствует как магический артефакт в некоторых романах артуровского цикла.
Иногда вместо чащи под тем же именем появляется камень, грудь Магдалины или еще более странные версии. Альбигойцы утверждали, что нашли чашу и хранят ее в Монсегюре, под руинами которого она и осталась. В ряде легенд и романов хранителями реликвии назначены тамплиеры.
Мы далеки от мысли о магических возможностях кубка из Эль-Хазне, но, согласитесь, совпадение с фантазией кинематографистов просто невероятное.