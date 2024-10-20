На месте съемок „Индианы Джонса“ нашли чашу, похожую на святой Грааль

Эль-Хазне — одно из самых известных и в то же время загадочных сооружений Иордании. Легенды гласят, что храм создали с помощью магии во времена Моисея. Но ученые считают, что все было гораздо позже и без колдовства: его построил Арета IV Филопатрис, царь Набатеи (части территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии) с девятого года до нашей эры по 40 год нашей эры.

Набатейский царь возводил Эль-Хазне как собственную будущую усыпальницу. Его преемники, видимо, решили, что здание великовато для одного царя: там устроили еще несколько гробниц — вероятно, для знатных людей. Здание вырезано из песчаниковой скалы. Его фасад имеет 40 метров высоты и 25 метров ширины.

На протяжении двух тысячелетий храм непрерывно грабили все желающие — от бедуинов до английских солдат. В промежутках между грабежами Эль-Хазне выполнял функцию сакрального места для представителей разных религий — от зороастрийцев до мусульман.

В начале XIX века Петра стала туристическим местом и в Эль-Хазне потекли любопытствующие иностранцы. Некоторые из них тоже старались прихватить себе на память кусочек истории, к тому же их свечи оставляли на стенах белые пятна стеариновой кислоты. А в 1988 году фасад храма снял для фильма „Индиана Джонс и последний крестовый поход“ режиссер Стивен Спилберг. В фильме это внешний вид храма святого Грааля (внутренние помещения снимали в павильонах).

Уже в начале нашего тысячелетия иорданские ученые нашли под храмом несколько гробниц. Но из-за недостатка финансирования археологические работы прекратили. В августе 2024 года американские археологи под руководством Пирса Пола Крисмана (Pearce Paul Creasman) из Американского центра исследований (ACOR) провели раскопки нескольких гробниц.

Сначала они обследовали усыпальницы, обнаруженные в 2003 году. Сейчас эти гробницы пусты (ограблены) и расположены на четыре-шесть метров ниже уровня земли. Но в момент сооружения они возвышались над поверхностью — то есть не были тайными захоронениями.