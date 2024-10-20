ФОТО | Дом ужасов, призраки и световой лес: на Певческом поле в Таллинне открылся Хэллоуин-парк

Как рассказал продюсер Tivoli Tour Лаури Вийкна, самое первое мероприятие, связанное с Хеллоуином, он организовал еще в 1992 году. „На самом деле мне выпала честь быть автором первого Хэллоуина в Эстонии“, - отмечает он. Тогда на мероприятии, помимо прочего, выступали различные рок-ансамбли. „Мне захотелось провести это мероприятие еще раз, но на этот раз в большем масштабе. Такой план был уже давно“.

В парке Хэллоуина отдельным аттракционом стал Дом ужасов. „Нам повезло, здесь, на Певческом поле, есть здание, которое на данный момент не используется. Нам удалось превратить его в настоящий дом ужасов“, — рассказывает Вийкна. По его словам, заброшенный дом ранее использовался сатанистами для проведения своих ритуалов.

"По парку ходят и довольно подозрительные персонажи: разные зомби и ребята с бензопилами, чтобы атмосфера была еще круче“, — рассказывает руководитель проекта о других зонах, где находятся световые установки.

По его словам, с наступлением темноты в парке может быть очень страшно. Помимо Дома ужасов, в парке Хэллоуина есть общая зона ужасов, мегативоли, лес огней, дом ведьмы, а также более спокойная зона для маленьких детей.

Хэллоуин-парк будет открыт до 3 ноября.