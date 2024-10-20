Юлия Ауг: эстонская публика хорошо воспринимает читки

На вопрос, почему пьеса, написанная в 2014 году, не была поставлена до аннексии Крыма, Ауг ответила: „Самое интересное, что она была написана по заказу Олега Табакова для МХАТа. И вот когда произошла аннексия Крыма, Табаков отказался от постановки этой пьесы, мотивируя это тем, что он государев человек. Но вообще-то, если пьесу прочитать, в нынешних условиях она звучит почти безобидно, потому что это история какой-то условной империи периода ее распада, когда бывшие герои становятся врагами и предателями, когда есть люди, которые могут пережить любую власть, потому что знают, как к ней приспособиться“.
Ауг рассказала, что ее героиню зовут Лавиния. „Это мама и жена бывших героев, которые объявлены предателями“, – уточнила она.
„60% успеха читки – это правильный хороший кастинг. Очень часто некий миф – публичная легенда человека – очень работает на персонаж. И тогда ты этого персонажа воспринимаешь не как ноунейма, а как человека с телевидения, потому что герой пьесы – человек публичный и очень известный“, – рассказала Ауг о принципе подбора участников читки, среди которых не только актеры. Например, участие принимает ведущая ETV+ Елена Соломина.
Ауг отметила, что если судить по опыту уже состоявшихся читок, эстонская публика хорошо воспринимает такой формат. По ее словам, людей на читки приходит много.