Юлия Ауг: эстонская публика хорошо воспринимает читки

На вопрос, почему пьеса, написанная в 2014 году, не была поставлена до аннексии Крыма, Ауг ответила: „Самое интересное, что она была написана по заказу Олега Табакова для МХАТа. И вот когда произошла аннексия Крыма, Табаков отказался от постановки этой пьесы, мотивируя это тем, что он государев человек. Но вообще-то, если пьесу прочитать, в нынешних условиях она звучит почти безобидно, потому что это история какой-то условной империи периода ее распада, когда бывшие герои становятся врагами и предателями, когда есть люди, которые могут пережить любую власть, потому что знают, как к ней приспособиться“.