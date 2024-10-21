Латвия внесла в „черный список“ Артемия Лебедева и юмориста Пономаренко

Пономаренко много лет работал в различных развлекательных программах в России. Он также выступал в России, а в ноябре должен был дать два концерта в Латвии - в Резекне и Даугавпилсе.

Между тем, Лебедев - скандальный дизайнер, предприниматель и блогер. С начала войны он дал ряд интервью, в которых выразил симпатию к российским властям. Даже после вторжения России в Украину Лебедев продолжал путешествовать по миру, распространяя в интернете критику в адрес разных стран, в том числе Запада. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский внес Лебедева в санкционный список вместе с полусотней других российских работников. В 2024 году Youtube заблокировал канал Лебедева, который имел очень большую аудиторию.