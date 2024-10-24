Зачем немцам русские иконы?

В пятницу, 18 октября, во Франкфурте-на-Майне открылась выставка „Икона. Святые женщины“ („Ikona. Heilige Frauen“). Музей декоративно-прикладного искусства (Museum für Angewandte Kunst), который возобновил работу в 2013 году после большой реконструкции, впервые посвящает экспозицию разнообразию образов женщин-святых. Всего на выставке, которая продлится до 19 января 2025 года, представлено 78 изображений женщин, которые отражают все разнообразие православных культур разных стран.

Большинство икон на выставке во Франкфурте созданы в России и Греции

Большинство икон, как подчеркивают организаторы выставки, - из России и Греции, где они были созданы в период с 15-го по 21-й века. Другая часть - из Румынии, Болгарии, Египта и Вифлеема. Такая выставка стала возможной благодаря сотрудничеству трех крупнейших музеев икон Западной Европы из нидерландского Кампена, немецких Франкфурта-на-Майне и Реклингхаузена, где сейчас, к слову, проходит другая экспозиция, посвященная православным иконам из Украины. Часть икон для выставки во Франкфурте, как пояснила DW куратор Констанце Рунге (Konstanze Runge), предоставили частные коллекционеры из Германии, Нидерландов и Швейцарии.

Значение женщин-святых в православной вере - в фокусе выставки

Выставка акцентирует внимание на значении женщин в православной вере, которое, по словам Констанце Рунге, долгое время не оценивалось должным образом, а также на историях, связанных с ними, их различных ролях и функциях. Это первая подобная выставка за пределами стран, где православие является преобладающей конфессией.

Можно было бы предположить, что война в Украине скажется и на контексте экспозиции об иконах. Однако, как подчеркивает куратор, тема инструментализации икон политическими и религиозно-политическими деятелями для своих целей, как это было видно в случае „Святой Троицы“ Андрея Рублева, в рамках данной выставки напрямую не отражена, но затрагивается на контекстуальных экскурсиях и других мероприятиях рамочной программы.