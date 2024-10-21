ГАЛЕРЕЯ | Разрезали машину, одевали полицейского и рассматривали мины. В Ласнамяэ прошел первый семейный день безопасности

Новые знания и захватывающие демонстрации предлагали на мероприятии Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны и другие организации, так или иначе связанные с обеспечением безопасности и гражданской обороны.

„Я рада, что наши жители так тепло встретили первый в Ласнамяэ семейный день безопасности. Надеюсь, что многочисленные гости мероприятия получили не только массу хороших эмоций, но и полезную информацию. Искренне благодарю за эту инициативу команду Спасательного департамента и других партнеров, которые в воскресенье поделились своими знаниями с жителями Ласнамяэ. Надеюсь, это мероприятие станет еще одной традицией в нашем районе“, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Помимо информации на тему гражданской обороны на мероприятии можно было познакомиться с транспортными средствами оперативных служб и поучаствовать в различных мастер-классах. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры и пес-спасатель Нублу.

В палатке Спасательного департамента все желающие могли узнать о том, как семья, квартирное товарищество или сообщество в целом могут лучше подготовиться к кризисной ситуации. Сотрудники департамента рассказывали об оповещении об опасности, рекомендуемых домашних запасах, составлении плана на случай кризисной ситуации, эвакуации и укрытии в убежище.

Кайтселийт и женская организация Naiskodukaitse знакомили желающих со своим снаряжением и рассказывали об обеспечении безопасности на природе. Департамент полиции и погранохраны раскрыл тему безопасности в сообществе, а Красный крест рассказал и наглядно продемонстрировал, как оказывать первую помощь, используя подручные средства.

На мероприятии были представлены также Академия внутренней безопасности, Департамент муниципальной полиции, сапёры и Watergratt Pirita MTÜ, сотрудники которых рассказывали об обеспечении безопасности в свете деятельности своих организаций.