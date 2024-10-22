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22.10.2024, 09:03

Выбывшая из кулинарного телепроекта Алика: мой славянский темперамент взял надо мной верх

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Alika
Alika
ФОТО: HARRY TIITS

Очередной выпуск „МастерШеф: Знаменитости на кухне“, показанный в субботу вечером на канале Telia Inspira, стал роковым для Алики, которой пришлось покинуть шоу. Певица пришла на SkyPlus в программу „МастерШеф за кулисами „, чтобы рассказать о своих чувствах.

По словам Алики, у неё смешанные чувства по поводу вылета из шоу. На месте она чувствовала грусть из-за ухода, но в то же время была рада, что это закончилось. „Для меня готовка — это что-то медитативное, спокойное, и даже если блюдо не требует много времени, мне всё равно нравится готовить не спеша, сидя и параллельно смотря сериал“.

Алика призналась, что участие в шоу было слишком стрессовым для неё. Больше всего её напрягали время и неизвестность, что именно нужно будет делать. „Мне кажется, мы все немного ожидали, что это шоу для знаменитостей будет немного мягче“, — сказала она, добавив, что ей не хватало телефона для просмотра рецептов и привычных продуктов, с которыми она обычно готовит дома.

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