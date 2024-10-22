На конкурс Eesti Laul 2025 было подано 175 песен, и теперь их будет оценивать жюри из 35 человек
Среди поданных песен 65 написаны на эстонском языке, а 110 — на иностранных, включая английский, итальянский, французский и немецкий. В конкурсе участвуют как известные эстонские артисты, так и новые, интересные исполнители, включая сольных исполнителей и музыкальные коллективы.
Кармел Килланди, руководитель развлекательных программ ERR, выразила радость по поводу международного характера конкурса и отметила участие молодых и известных артистов. Она также подчеркнула, что конкурс может стать стартом для музыкальной карьеры и в Эстонии, и на международной арене. Продюсер конкурса Рийн Ванн добавила, что интерес к Eesti Laul 2025 был велик как в Эстонии, так и за рубежом, и среди участников есть творцы из Норвегии, Германии, Швеции, Финляндии, США и других стран.
Жюри будет оценивать песни анонимно, не зная авторов и исполнителей. В финал напрямую пройдут 15 песен, а 16-ю выберут зрители. Результаты жюри будут объявлены в начале ноября, а впервые услышать песни можно будет в программе „Start“ 6 декабря. Финал конкурса состоится 15 февраля 2025 года.