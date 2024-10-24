Александра Роднянского заочно приговорили к 8,5 года колонии. Продюссер: "Война России в Украине — захватническая и подлая“

Адвокат Ирина Никулина, представлявшая Роднянского на суде, просила об оправдательном приговоре. „Сейчас у нас такие времена, что под суд попадают лучшие люди, лучшие умы. С правильными взглядами, с трезвыми мыслями“, — говорила в частности она, напоминая, что Роднянский — „советский и российский режиссер с множеством премий, но в сложившихся политических обстоятельствах подвергается преследованию“.

Комментируя приговор, Роднянский написал в инстаграме: „Прокурор в своей речи сказала, что в моих постах „негативное отношение к российским военным выражено через характеристику их деятельности как захватнической“. И я с прокурором … согласен. Как и весь мир. Война России в Украине — захватническая и подлая. Но с „приговором“ я категорически не согласен. Законность суда над собой, как и законность существования абсолютно абсурдной статьи „за военные фейки“, не признаю“. „Посты о войне я пишу почти ежедневно с 24-го февраля 2022 года. И продолжу писать. Никакой Басманный суд не сможет помешать мне громко говорить и делать то, что я делал всю жизнь — снимать фильмы“, — подчеркнул он.