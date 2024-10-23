Анна Седокова официально разводится с латышом Янисом Тиммой

В этом нет ничего удивительного, ведь в последнее время супруги несколько раз расставались, но потом мирились и снова сходились. Однако сейчас все признаки указывают на то, что украинская певица действительно поставила точку в отношениях. Недавно Седокова призналась, что думала об этом на протяжении двух лет.

16 октября Седокова подала на развод с Тиммой. Все прошло вполне мирно — без имущественных и финансовых споров. По правилам, у пары будет около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут.

О грядущих переменах певица рассказала своим подписчикам в начале осени, написав в Instagram: „Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же посмотрим. Я знаю вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть“. Певица поделилась своими визуальными изменениями — новой прической.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. Тимма — третий муж Седоковой. За время своего четырехлетнего брака пара пережила разные сложности в отношениях, и многочисленные поклонники влюбленных регулярно были в курсе происходящего. Несколько раз пара публично разбиралась в своих отношениях, но драма всегда заканчивалась полюбовно.