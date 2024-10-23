Вот это улов! В Латвии поймали гигантскую рыбу(4)
В минувшую пятницу в Даугаве близ Огре рыболов Игорь Скуряц поймал пятнистого толстолобика (Aristichthys nobilis) весом 22,9 килограмма, сообщает Латвийская федерация рыболовного спорта (LMSF).
По данным LMSF, пятнистый толстолобик был выпущен в некоторые латвийские водоемы, поэтому рыбаки ловят его крайне редко. Скуряц — один из немногих счастливчиков, которому несколько раз удавалось поймать такую рыбу в водах Даугавы. Ему же принадлежал и предыдущий рекорд по улову этого вида — 15,150 кг.
„Все произошло не без помощи удачи. Борьба с рыбой была нелегкой, но вовремя подоспела помощь от другого трофейного охотника Виталия Воробьева, который успешно помог с добычей“, — говорится в заявлении LMSF.
Правление LMSF, рассмотрев заявку, признало, что рыба весом 22,9 кг и длиной 118 см является новым рекордом Латвии.