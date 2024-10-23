Вот это улов! В Латвии поймали гигантскую рыбу

По данным LMSF, пятнистый толстолобик был выпущен в некоторые латвийские водоемы, поэтому рыбаки ловят его крайне редко. Скуряц — один из немногих счастливчиков, которому несколько раз удавалось поймать такую рыбу в водах Даугавы. Ему же принадлежал и предыдущий рекорд по улову этого вида — 15,150 кг.