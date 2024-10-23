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23.10.2024, 15:06

„Это подрывает моральные устои общества и создает опасный прецедент“: жительница Таллинна возмущена матерными надписями на автомобилях

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Комментарий Департамента полиции и погранохраны
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Erakogu

В последние месяцы в Эстонии стали все чаще замечать на дорогах автомобили с наклейками, содержащими матерные слова, — например, „Оху***ый, но занят“, „Аху***ий“ и другими. Подобные элементы уличной культуры вызывают неоднозначные реакции. В редакцию RusDelfi обратилась возмущенная читательница, которая считает, что подобному самовыражению не место в общественном пространстве.

„Уважаемая редакция, хочу выразить свое возмущение по поводу все чаще встречающегося на дорогах Эстонии явления — автомобили с наклейками, содержащими матерные выражения, – начала свое письмо Надежда. – Недавно я заметила на одной из машин наклейку с фразой „Оху***ый, но занят“, и это вызвало у меня настоящий шок. Я считаю, что подобное самовыражение не должно присутствовать в общественных местах, где это могут увидеть дети!

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