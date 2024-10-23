„Это подрывает моральные устои общества и создает опасный прецедент“: жительница Таллинна возмущена матерными надписями на автомобилях

„Уважаемая редакция, хочу выразить свое возмущение по поводу все чаще встречающегося на дорогах Эстонии явления — автомобили с наклейками, содержащими матерные выражения, – начала свое письмо Надежда. – Недавно я заметила на одной из машин наклейку с фразой „Оху***ый, но занят“, и это вызвало у меня настоящий шок. Я считаю, что подобное самовыражение не должно присутствовать в общественных местах, где это могут увидеть дети!