23.10.2024, 15:06
„Это подрывает моральные устои общества и создает опасный прецедент“: жительница Таллинна возмущена матерными надписями на автомобилях(47)
Комментарий Департамента полиции и погранохраны
ФОТО: Erakogu
В последние месяцы в Эстонии стали все чаще замечать на дорогах автомобили с наклейками, содержащими матерные слова, — например, „Оху***ый, но занят“, „Аху***ий“ и другими. Подобные элементы уличной культуры вызывают неоднозначные реакции. В редакцию RusDelfi обратилась возмущенная читательница, которая считает, что подобному самовыражению не место в общественном пространстве.