„Мужчины, обнимайтесь чаще!“. Чему друг друга могут научить мужчины и женщины в вопросах дружбы

В недавнем исследовании ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что мужская дружба расцветает в ходе совместной деятельности, а женская — при личном общении на интимные темы. Авторы британского издания The Guardian полагают, что оба пола могут научиться друг у друга важным навыкам.

Научного обоснования особенностей женской и мужской дружбы не существует: мы все еще не знаем, берут ли наши поведенческие повадки свое начало в природе или же они навязаны воспитанием. Тем не менее известная антрополог Анна Мачин считает, что женщины получают больше эмоциональной связи со своими подругами, чем с любым романтическим партнером.