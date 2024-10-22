22.10.2024, 20:04
„Мужчины, обнимайтесь чаще!“. Чему друг друга могут научить мужчины и женщины в вопросах дружбы
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Когда дело доходит до дружбы, мужчины и женщины, как правило, делают все по-разному. Принято считать, что женская дружба сосредоточена на доверительных беседах, в то время как мужчины предпочитают общаться в компаниях. Однако в реальной жизни все не совсем так.
В недавнем исследовании ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что мужская дружба расцветает в ходе совместной деятельности, а женская — при личном общении на интимные темы. Авторы британского издания The Guardian полагают, что оба пола могут научиться друг у друга важным навыкам.
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