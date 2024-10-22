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22.10.2024, 20:04

„Мужчины, обнимайтесь чаще!“. Чему друг друга могут научить мужчины и женщины в вопросах дружбы

 
Life
Объятия. Иллюстратвиное фото.
Объятия. Иллюстратвиное фото.
ФОТО: DocPhotos | Shutterstock

Когда дело доходит до дружбы, мужчины и женщины, как правило, делают все по-разному. Принято считать, что женская дружба сосредоточена на доверительных беседах, в то время как мужчины предпочитают общаться в компаниях. Однако в реальной жизни все не совсем так.

В недавнем исследовании ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что мужская дружба расцветает в ходе совместной деятельности, а женская — при личном общении на интимные темы. Авторы британского издания The Guardian полагают, что оба пола могут научиться друг у друга важным навыкам.

Научного обоснования особенностей женской и мужской дружбы не существует: мы все еще не знаем, берут ли наши поведенческие повадки свое начало в природе или же они навязаны воспитанием. Тем не менее известная антрополог Анна Мачин считает, что женщины получают больше эмоциональной связи со своими подругами, чем с любым романтическим партнером.

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