23.10.2024, 11:00
Вирусное видео покорило Сеть: маленькая девочка показала папе „новую концепцию копилки“, но есть небольшое „но“
ФОТО: Erakogu
В интернете стремительно набирает популярность вирусное видео, в котором маленькая девочка демонстрирует отцу свою „новую концепцию копилки“ с забавной особенностью. Ролик вызвал волну умиления и весёлых комментариев от пользователей Сети.
Девочка, дочь Алексис Аньелло, с восторгом показывает своему папе тайное место, где она хранит свою мелочь. В видео она бежит к двери своей спальни и вставляет монету в щель дверного косяка, заявляя, что это её „ банковский счёт“, на который, судя по всему, можно только класть деньги, но вытащить их невозможно.
Один из зрителей с юмором прокомментировал: „Счёт, который мне нужен“
Видео быстро стало хитом среди пользователей, получив множество просмотров и лайков.