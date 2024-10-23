Вирусное видео покорило Сеть: маленькая девочка показала папе „новую концепцию копилки“, но есть небольшое „но“

Девочка, дочь Алексис Аньелло, с восторгом показывает своему папе тайное место, где она хранит свою мелочь. В видео она бежит к двери своей спальни и вставляет монету в щель дверного косяка, заявляя, что это её „ банковский счёт“, на который, судя по всему, можно только класть деньги, но вытащить их невозможно.