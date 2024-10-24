Вредно ли подолгу сидеть на унитазе и другие важные вопросы, которые мы стесняемся задать(5)
Болезненный геморрой или зуд, небольшое кровотечение при подмывании или регулярные изменения в работе кишечника? Как часто можно ходить в туалет по большой нужде? Почему утренний кофе вызывает острую потребность сходить в туалет? Проблем и вопросов много, а идти к проктологу зачастую стыдно. Что, если при осмотре будет больно? В обществе существует ряд стереотипов на эту тему, которые не соответствуют действительности. Проктолог Интс Брунениекс отвечает на главные вопросы о здоровье кишечника.
Брунениекс говорит, что чаще всего к нему приходят с жалобами на кровотечение, боль или изменения стула. Людей также беспокоит, когда в районе анального отверстия есть какие-либо уплотнения, что-то выпирает, зудит или создает чувство дискомфорта. Хотя спектр жалоб довольно широк, люди часто стесняются говорить на эту тему, и это нередко приводит к запущенным заболеваниям.