Вредно ли подолгу сидеть на унитазе и другие важные вопросы, которые мы стесняемся задать

Болезненный геморрой или зуд, небольшое кровотечение при подмывании или регулярные изменения в работе кишечника? Как часто можно ходить в туалет по большой нужде? Почему утренний кофе вызывает острую потребность сходить в туалет? Проблем и вопросов много, а идти к проктологу зачастую стыдно. Что, если при осмотре будет больно? В обществе существует ряд стереотипов на эту тему, которые не соответствуют действительности. Проктолог Интс Брунениекс отвечает на главные вопросы о здоровье кишечника.