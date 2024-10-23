ГАЛЕРЕЯ | Стильные и знаменитые. Смотрите, кто сидел в первых рядах на модном шоу Tallinn Fashion Week

Самая желанная награда Эстонии в области дизайна моды - „Золотая игла“ - вручается выдающемуся модельеру или бренду за творческую преемственность на протяжении как минимум пяти последних лет с точки зрения качества и функциональности коллекций, своевременности и красоты, успешности продаж и экспортного потенциала.

„Серебряная игла“ присуждается за самый запоминающийся вклад в развитие модной сцены за последний год - за смелую инициативу, исключительную предприимчивость, яркие идеи и энергичное исполнение.

В этом году номинантами на „Золотую иглу“ стали Арина Барановская (Iris Janvier), Тийна Талумеэс и Оксана Тандит. Номинантами на „Серебряную иглу“ в этом году стали Йоханна Пайсте (Ärni Blum), Карл-Юнас Аламаа и Лизетт Сивард (Mania Grandiosa) и Карл-Кристоф Ребане.

Смотрите галерею, чтобы увидеть, кто пришел на гала-шоу модного показа!