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23.10.2024, 18:01

ФОТО | Неожиданная находка в контейнере для биоотходов заставила местных жителей вызвать спасателей

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Спасенный хорек
Спасенный хорек
ФОТО: Лыунаское отделение Спасательного департамента

На днях спасатели из Лыунаского отделения Спасательного департамента помогли хорьку, который сбежал из дома восемь дней назад, вернуться к хозяевам.

В деревне Мёнисте, что в волости Рыуге, в контейнере для сбора биоотходов оказался заперт неизвестный зверёк, о чем было сообщено спасателям.

Спасатели выяснили, что это был домашний хорёк, пропавший восемь дней назад.

Спасенный хорек

Зверька поймали сачком и поместили в бокс для транспортировки животных, где он дождался своего хозяина.

Спасенный хорек

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RusDelfi
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