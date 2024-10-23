ФОТО | Неожиданная находка в контейнере для биоотходов заставила местных жителей вызвать спасателей

В деревне Мёнисте, что в волости Рыуге, в контейнере для сбора биоотходов оказался заперт неизвестный зверёк, о чем было сообщено спасателям.

Спасатели выяснили, что это был домашний хорёк, пропавший восемь дней назад.

Зверька поймали сачком и поместили в бокс для транспортировки животных, где он дождался своего хозяина.