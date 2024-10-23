23.10.2024, 18:01
ФОТО | Неожиданная находка в контейнере для биоотходов заставила местных жителей вызвать спасателей(1)
ФОТО: Лыунаское отделение Спасательного департамента
На днях спасатели из Лыунаского отделения Спасательного департамента помогли хорьку, который сбежал из дома восемь дней назад, вернуться к хозяевам.
В деревне Мёнисте, что в волости Рыуге, в контейнере для сбора биоотходов оказался заперт неизвестный зверёк, о чем было сообщено спасателям.
Спасатели выяснили, что это был домашний хорёк, пропавший восемь дней назад.
Зверька поймали сачком и поместили в бокс для транспортировки животных, где он дождался своего хозяина.