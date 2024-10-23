23.10.2024, 17:05
ФОТО | „Когда вы что-то делаете, делайте это стильно!“ Pakendikeskus высмеивает сумки Balenciaga
ФОТО: | Delfi Meedia
Pakendikeskus, известный своей юмористической и креативной рекламой, на этот раз решил нацелиться на „мусорную сумочку“ дорогого бренда Balencia. „Когда вы что-то делаете, делайте это стильно!“ – гласит одна из недавних реклам.
„Не имеет значения, собираете ли вы листья или убираете строительный мусор. С помощью Pakendikeskus вы всегда будете модными и стильными! Позвольте представить — большой и вместительный мусорный пакет! Приобретите этот самый горячий товар по супер выгодной цене! Или, если выразиться немного более международно — специальная цена для вас, мой друг!“ — рекламирует мусорные пакеты Pakendikeskus в Facebook.