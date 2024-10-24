В Ласнамяэ начинается регистрация на бесплатные занятия йогой

„Йога пользуется в нашем районе большой популярностью, и мы стараемся дать жителям возможность познакомиться с этим видом спорта. Занятия проходят под руководством квалифицированного и опытного инструктора, благодаря чему можно быть уверенным в том, что никто не переусердствует“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что организуемые уже несколько лет подряд управой района Ласнамяэ занятия йогой доступны каждому и поэтому стоит записаться на них заранее.

Занятия будут проходить по четвергам 7, 14, 21 и 28 ноября в 11 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Яан Коорти, 22). На тренировки рекомендуется приходить в удобной спортивной одежде. На месте имеется ограниченное количество ковриков для занятия йогой, но по возможности на занятие следует захватить собственный.

Как и в прошлые несколько лет, тренировки будут проходить под руководством опытного тренера Энели Яагер, которая в преддверии начала занятий опровергает распространенное мнение о том, что участники тренировок должны обладать определенной гибкостью. „Все мы разные и совершенно естественно, что одни обладают немного более гибким телосложением, а у других гибкости совсем нет. Ее отсутствие ни в коем случае не должно стать препятствием участию в занятиях. В йоге основное внимание мы уделяем дыханию. Комбинируя дыхание и позы йоги, мы достигаем гибкости дела и спокойствия ума. Грамотный преподаватель йоги также предлагает подопечным модификации поз, чтобы они подходили каждому человеку“, – заключает Яагер.

Зарегистрироваться можно в интернете по ссылке или позвонив по номеру телефона 645 7702. Если после регистрации выяснится, что вы по какой-либо причине не сможете участвовать, необходимо предупредить об этом по номеру 645 7702. Так возможность принять участие в тренировке получат те, кто не успел вовремя зарегистрироваться.

В целях обеспечения безопасности организаторы просят приходить на занятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания – остаться дома.