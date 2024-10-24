В СУББОТУ | Lidl приглашает в Таллиннский зоопарк отметить День снежного барса

Международный день снежного барса отмечается 23 октября, но наш зоопарк приглашает всех к себе в гости 26 октября. А с сегодняшнего дня на страницах зоопарка в социальных сетях начинается поэтический конкурс, в котором могут принять участи все желающие.

26 октября все желающие приглашаются также в ресторан Vihmametsa, который расположен на территории зоопарка, где с 12:00 будет работать увлекательная мастерская для детей и взрослых. В это же время в ресторане в рамках месяца справедливой торговли будет проходить презентация организации Fairtrade и товаров Fairtrade.

В 14:00 в альпинарии зоопарка начнётся кормление снежных барсов, которое будет сопровождаться комментариями. Гости узнают много интересных фактов об этих животных, о их жизни и повадках как в зоопарке, так и в дикой природе. И, конечно же, будем надеяться, что снежные барсы Сому и Макалу позволят публике на себя посмотреть.

На следующей неделе стартует также состоящий из двух частей цикл лекций „Elurikkus on elu küsimus“ („Биоразнообразие – это вопрос жизни“), подготовленный в сотрудничестве зоопарка и Lidl, который осуществляет патронаж над снежными барсами. Первую лекция „Elu kui elukeskkonna kujundaja ja hoidja“ („Как жизнь формирует и сохраняет среду обитания“) проведёт 30 октября биолог Урмас Тартес, начало в 17.00. Вторая лекция „Kuidas koostöö erinevate bioloogiliste liikide vahel maailma toimimas hoiab“ („Как взаимодействие различных биологических видов поддерживает жизнь на земле“) состоится 14 ноября, её проведёт эколог Кристьян Зобел, начало также в 17.00. Обе лекции пройдут в аудиториях зоопарка и будут бесплатными, но количество мест ограничено, поэтому всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Таллиннского зоопарка.