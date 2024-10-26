ФОТО | Кровь стынет в жилах: в Таллинне открылась "Деревня Фобий“

На втором этаже торгового центра T1 открылась „Деревня фобий“. С 25 октября по 2 ноября Таллинн погрузится в мрак и ужас на Хэллоуин-фестивале. Пространство однозначно пощекочет нервы любителям испытать себя.

В "Деревни фобий" можно встретить самых необычных и леденящих кровь персонажей, от зловещих клоунов и пугающих зомби, до жутких ведьм и всевозможной нечисти. Тематические зоны, квест-румы, лабиринты с неожиданными поворотами — все это направлено на то, чтобы основательно пощекотать вам нервы и заставить испытать настоящий страх.

Фестивальное пространство состоит из трех комнат: кафе „кровавое эспрессо“, комната теней и ужасов, а также самая страшная комната с актерами - „клиника последнего пациента“. Чтобы попасть в последнюю - придется постоять в очереди, ведь, как и полагается в любой приличной клинике, к каждому гостю - индивидуальный подход. Смотрите галерею!

„Деревня фобий“ будет открыта для посещений ежедневно с 12:00 до 20:00. Билеты – от 15 евро, покупаются на fienta.