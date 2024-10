Проверено на себе: простые приемы, чтобы лучше засыпать и спать крепко

Эксперт по сну Джеймс Уилсон, известный как The Sleep Geek, начал использовать беруши, когда ему нужна полная тишина. „Они полностью сделаны на заказ, идеально подходят моим ушам - я никогда не пользовался готовыми берушами, даже дорогими, так как они неудобны, когда я сплю на боку“.

„У меня всю жизнь была ужасная бессонница из-за недиагностированного СДВГ, - говорит Кэт Браун, написавшая о своем опыте книгу It’s Not a Bloody Trend: Understanding Life as an ADHD Adult. - Сейчас дела обстоят лучше, отчасти благодаря атрибутике, которая делает сон более комфортным. Браун использует специальные беруши Loop Quiet, блокирующие свет маски для глаз, подушку для коленей и распыляет спрей с лавандовым маслом, „чтобы дать мозгу сигнал, что пора спать“. Также они вместе с мужем разгадывают три задания головоломок Quick Cryptic из Times, и „это действует как гипнотическое внушение, заставляя меня зевать“.