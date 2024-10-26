Проверено на себе: простые приемы, чтобы лучше засыпать и спать крепко

Одна из читательниц издания поделилась, что после рождения детей придерживаться привычного распорядка дня было невозможно - и у нее начались проблемы со сном. „Тогда я перешла на светотерапию - и бинго! Теперь я выхожу на улицу как можно раньше, чтобы поймать как можно больше солнечного света - это отлично сказывается на сне и настроении. У меня также есть SAD-лампа, которую я ставлю рядом со своим рабочим столом по утрам. Я стараюсь ложиться спать в 10 вечера, выключать свет в 22:30 и хорошо засыпаю, а просыпаюсь в 6:30“.

„У меня всю жизнь была ужасная бессонница из-за недиагностированного СДВГ, - говорит Кэт Браун, написавшая о своем опыте книгу It’s Not a Bloody Trend: Understanding Life as an ADHD Adult. - Сейчас дела обстоят лучше, отчасти благодаря атрибутике, которая делает сон более комфортным. Браун использует специальные беруши Loop Quiet, блокирующие свет маски для глаз, подушку для коленей и распыляет спрей с лавандовым маслом, „чтобы дать мозгу сигнал, что пора спать“. Также они вместе с мужем разгадывают три задания головоломок Quick Cryptic из Times, и „это действует как гипнотическое внушение, заставляя меня зевать“.

Автор книги Navigating Sleeplessness Линдси Браунинг перед сном всегда заваривает себе специальный чай. „Теплый травяной напиток успокаивает и расслабляет, а наличие привычного распорядка помогает мне заснуть - регулярные тренировки посылают сигналы в мозг, чтобы он научился ассоциировать определенные действия с подготовкой ко сну“.

Эксперт по сну Джеймс Уилсон, известный как The Sleep Geek, начал использовать беруши, когда ему нужна полная тишина. „Они полностью сделаны на заказ, идеально подходят моим ушам - я никогда не пользовался готовыми берушами, даже дорогими, так как они неудобны, когда я сплю на боку“.

Нерина Рамлахан, физиолог и терапевт по сну, рекомендует использовать акупрессурный коврик. „Я использую его, если ночью одолевают разные мысли и я не могу уснуть. Он обладает странным эффектом, как бы заставляя вас выйти из головы и вернуться в тело. Я кладу его на матрас, аккуратно ложусь на него голой кожей и накрываюсь одеялом“.

Речь, разумеется, не идет о тяжелых патологических состояниях, когда нужна помощь профильного специалиста медицины. Но всем, кто внезапно потерял сон из-за небольшого стресса, джетлага и подобных причин, эти советы пригодятся.

Наушники для сна

Это не беруши, а именно наушники - в виде мягкой ленты вокруг головы, которая также служит затемняющей маской для глаз. „Мне трудно заснуть, ничего не слушая, так как я не даю себе уснуть из-за своих мыслей. Раньше я доводила партнера до бешенства, слушая подкасты, которые ему не нравились. Теперь я использую беспроводные наушники для сна, не мешая ему“, - делится Ева.

Ашваганда

„Подруга, которая испытывает тревогу и стресс, принимает ашваганду и спит как младенец, - делится еще одна читательница. - У меня СДВГ, и мне крепко заснуть помогает ромашка за 30 минут до сна“.

От себя добавим, что пищевые добавки с витанией снотворной (продаются под индийским названием растения „ашваганда“) нужно принимать очень осторожно. Средства из нее имеют ряд побочных эффектов и противопоказаний. Кроме того, в аптеках есть большой выбор других БАДов для улучшения сна.

Аудиокниги

Кому-то уснуть помогают подкасты, кому-то - аудиокниги. „Я люблю аудиокниги, которые легко слушать, - рассказала Клэр. - Они заставляют мое сознание уплыть в другой мир, подальше от стрессов реальной жизни 45-летней мамы, работающей на трех работах! Моя любимая - „Гарри Поттер“ в исполнении Стивена Фрая“.

Игры разума

„В конце концов я взяла под контроль свой бешеный мозг, сказав себе: „Три часа ночи - не время для решения этой проблемы“. Я придумываю ряд случайных слов, чтобы не дать мыслям вернуться в сознание. Я начала делать это как вариацию на тему подсчета овец, поскольку это занимает мозг ровно настолько, чтобы не допустить катастрофических мыслей, но не настолько, чтобы не дать мне уснуть“, - делится Андрейна.

Магний