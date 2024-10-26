Взошла новая звезда? На FM-волну "Народного радио“ пришла замена. Кто занял частоту легенды?

Вот как написал об этом сам Дмитрий Красильников:

"Друзья, как многие из вас знают, 12 апреля 2009 года, я собственноручно выключил из эфира легендарную „Сотку“, сказал „поехали“ и запустил новый проект, который впоследствии стал мегапопулярным и завоевал сердца многих жителей Эстонии. Да, я говорю о "Народном Радио“. Почти 13 лет я с любовью делал эту радиостанцию, но так получилось, что в 2021 году я покинул "Народное“.

Вчера в 19.00 „Народное“ прекратило свое вещание в FM диапазоне. Немногим ранее, чем оно должно было это сделать. Согласно лицензии и обязательствам, оно должно было вещать до 16 ноября. Но, ладно…, не в этом суть…

Для тех, кто не в курсе, хочу признаться. К этим событиям я имею непосредственное отношение. Каяться не буду. Почему?

Потому что 17 ноября я и моя команда запускаем на уже знакомых вам частотах новый проект- Radio MAXIMUM. Много рассказывать сейчас не буду, но чуть приоткрою завесу… Голоса некоторых любимых вами радиоведущих вы вновь услышите на MAXIMUM.

До встречи в новом эфире! Show must go on!

И, друзья… Хочу искренне поблагодарить Ирина Красильникова и Priit Jõgi за поддержку и непосредственное участие. Благодарю всех, кто верит в нас!“

Параллельно этой новости в социальной сети Facebook стали появляться прощальные посты ведущих „Народного радио“. Судя по всему, некоторые из них переходят работать уже на новое радио Maximum. Так, Борис Горский уже обновил на своей странице фотографию обложки, разместив на ней логотип новой радиостанции.