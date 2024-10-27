ФОТО | Гости в роскошных нарядах и изысканная еда! Неделю ресторанов в Пярну открыл праздничный ужин от шеф-поваров

Пярнуская неделя ресторанов пройдет уже в десятый раз. На торжественном открытии выступил мэр Пярну Ромек Косенкраниус, огласив победителей конкурса "Pärnumaa toidumeene“.

В качестве закусок можно попробовать, среди прочего, оленье сердце, чипсы из свиных щек, трюфели, пену карбонара и копченый угорь. Основным блюдом был мраморный стейк в соусе из красного вина с восхитительными гарнирами. На десерт подавали лесные ягоды и трюфели с медом и миндалем.