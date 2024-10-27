27.10.2024, 17:18
ФОТО | Гости в роскошных нарядах и изысканная еда! Неделю ресторанов в Пярну открыл праздничный ужин от шеф-поваров(3)
В пятницу в Пярнуском концертном зале прошло торжественное открытие недели ресторанов. По этому случаю гостей ждал шикарный ужин из 4 блюд с вкуснейшими закусками от местных шеф-поваров. Смотрите в галерее, как прошел праздничный вечер в Пярну.
Пярнуская неделя ресторанов пройдет уже в десятый раз. На торжественном открытии выступил мэр Пярну Ромек Косенкраниус, огласив победителей конкурса "Pärnumaa toidumeene“.
Уже заказано?