Ледовое шоу и герои Лотте: действующий в парке Тондираба Ледовый парк Ласнамяэ открывает новый сезон
На открытии сезона всех любителей катания на коньках ждет развлекательная программа.
„Уверена, что после долгого перерыва найдется много людей, которые захотят прийти покататься на коньках на свежем воздухе. Я рада, что мы можем предложить любителям коньков возможность выйти на лед гораздо раньше, чем в прошлом году“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Открытие сезона состоится 2 ноября в 13 часов. Гвоздем мероприятия станет ледовое шоу в исполнении талантливых эстонских фигуристов Татьяны Буниной и Ивана Кузнецова, а самых маленьких гостей мероприятия будет развлекать Лотте из Деревни изобретателей. В честь открытия сезона в первый час мероприятия использование катка и прокат коньков будут бесплатными. Также можно будет побаловать себя бесплатными вкусными мини-блинчиками от Kooker.
Ледовый парк Ласнамяэ расположен в парке Тондираба, по адресу улица Варраку, 18. С 3 ноября парк будет работать каждый день и в любую погоду с 10 до 21 часа. Заядлые любители коньков могут приобрести сезонный абонемент, а у пожилых горожан будет возможность кататься бесплатно по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов.
Ледовый парк Ласнамяэ и в этом году планирует предлагать различные мероприятия для семей с детьми, поэтому имеет смысл следить за новостями и расписанием. Также ледовый парк приглашает на каток школьные группы, которые могут бесплатно пользоваться катком с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Необходима предварительная регистрация руководителем группы. Зарегистрироваться можно на сайте Ледового парка https://koolidele.uisupark.ee.
Об мероприятии также можно прочитать по ссылке.