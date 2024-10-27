27.10.2024, 09:18
ВИДЕО | Ваш пропуск на Лондонскую неделю моды - в программе „Стиль жизни“
ФОТО: Erakogu
LONDON FASHION WEEK 2024 в программе „Стиль Жизни с Марком- Анатолием Эйном“ в воскресенье 27 октября в 11:00 и 22:00 на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями отправимся в Лондон на LONDON FASHION WEEK 2024, увидим новые коллекции европейских дизайнеров, а также узнаем последние эксклюзивные тренды от Instrumentarium.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!