ТОП-20 популярных ресторанов Таллинна: куда чаще всего ходили в октябре?
Популярный среди таллиннцев (и не только) ресторанный фестиваль Toidunautleja прошел по всей Эстонии с 4-го по 13-е октября. В рамках мероприятия 65 ресторанов посетило 9 000 человек. Организаторы назвали 20 самых популярных среди гостей, пишет GLOSS.ee.
Первое место досталось ресторану MEAT Resto & Butchery с вкуснейшими бразильскими и эстонскими говяжьими вырезками, получившими массу положительных отзывов. Многие отзывались, что „все было хорошо“: еда вкусная, обслуживание превосходное.
Особое внимание было уделено десертам. Многие говорят, что они превзошли ожидания, особенно крем-брюле, который был прекрасно подан. Похвалы также получили такие блюда, как вырезка на гриле и креветки.
2 место завоевал ресторан Trofe в Старом городе. Многие отметили, что их любимыми блюдами были закуски, например, тартар из лосося, и основное блюдо, например, кабан, приготовленный на медленном огне. Сервис также получил много похвал.
Еда по большей части была отличной. „Вкусная еда и приятное обслуживание“ — таков был общий комментарий. Закуски, такие как карпаччо и тартар из лосося, а также десерты, в том числе шарики мороженого, получили высокую оценку за вкус и красивую подачу.
На третьем месте оказался Mantel ja Korsten. Ресторан участвовал впервые и места разбирали как горячие пирожки. Посетители остались довольными, отметив, что „все было лучше, чем ожидалось“. Обслуживание было индивидуальным и быстрым.
Многие гости отметили, что им понравилась закуска в виде копченой утки и десертный тарт татен, который был очень вкусным. Оленина, служившая основным блюдом, также получила высокую оценку. В этом месте царила приятная атмосфера, хотя некоторые отметили, что столы можно было бы раздвинуть побольше для лучшего общения.