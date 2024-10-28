28.10.2024, 11:00
Мертвая зона: в центре эстонского города закрылось уже четвертое по счету кафе
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В конце прошлой недели кафе Uskumatu на центральной площади Пайде открыло свои двери в последний раз. Расположенные в соседних зданиях фирмы также покинули центральную площадь.
Проработавшее 4,5 года кафе уже четвертое по счету, которое закрылось в этом же здании. Владелец кафе Кайдо Лепик говорит, что в отличие от предыдущих арендаторов, он построил там кухню, которой раньше там не было. Мы сами готовили выпечку и горячие блюда на месте. К сожалению, оказалось, что в условиях меняющегося рынка даже это не востребовано, признается он.
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