Мертвая зона: в центре эстонского города закрылось уже четвертое по счету кафе

Проработавшее 4,5 года кафе уже четвертое по счету, которое закрылось в этом же здании. Владелец кафе Кайдо Лепик говорит, что в отличие от предыдущих арендаторов, он построил там кухню, которой раньше там не было. Мы сами готовили выпечку и горячие блюда на месте. К сожалению, оказалось, что в условиях меняющегося рынка даже это не востребовано, признается он.