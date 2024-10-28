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28.10.2024, 11:00

Мертвая зона: в центре эстонского города закрылось уже четвертое по счету кафе

 
В конце прошлой недели Кайдо Лепик устроил вечеринку по случаю закрытия своего кафе. С этой недели кафе в центре Пайде больше не работает.
В конце прошлой недели Кайдо Лепик устроил вечеринку по случаю закрытия своего кафе. С этой недели кафе в центре Пайде больше не работает.
ФОТО: Facebook/Kohvik Uskumatu | Facebook

В конце прошлой недели кафе Uskumatu на центральной площади Пайде открыло свои двери в последний раз. Расположенные в соседних зданиях фирмы также покинули центральную площадь.

Проработавшее 4,5 года кафе уже четвертое по счету, которое закрылось в этом же здании. Владелец кафе Кайдо Лепик говорит, что в отличие от предыдущих арендаторов, он построил там кухню, которой раньше там не было. Мы сами готовили выпечку и горячие блюда на месте. К сожалению, оказалось, что в условиях меняющегося рынка даже это не востребовано, признается он.

„Местоположение было прямо на краю центра города, где должны кипеть торговля и жизнь“, - говорит Лепик. „К сожалению, в Пайде ситуация обратная. Торговля сосредоточена в спальных районах“, - говорит он. С центральной площади даже переехали представительства телефонных операторов. Летом банк SEB закрыл свой офис, а госучреждения работают только в несколько определенных дней, говорит Лепик, перечисляя, как вымирает центр города Пайде.

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