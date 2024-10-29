29.10.2024, 08:00
Эстонская компания выплачивает сотрудникам не менее 10 000 евро за рождение ребенка(49)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе в социальных сетях активно обсуждали тему, действительно ли сотрудникам инвестиционной компании Kaamos Group платят десятки тысяч евро за рождение ребенка. Основатель компании заверил Delfi, что это утверждение, которое на первый взгляд кажется невероятным, является правдой.
Согласно сообщению в социальных сетях, компания Kaamos Group, по словам ее основателя и основного владельца Кайдо Йыэлехта, выплачивает своим сотрудникам субсидию в размере 10 000 евро за рождение первого и второго ребенка, 20 000 евро - за третьего, 30 000 евро - за четвертого и 20 000 евро - за последующих детей.
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