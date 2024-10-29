Эстонская компания выплачивает сотрудникам не менее 10 000 евро за рождение ребенка

Согласно сообщению в социальных сетях, компания Kaamos Group, по словам ее основателя и основного владельца Кайдо Йыэлехта, выплачивает своим сотрудникам субсидию в размере 10 000 евро за рождение первого и второго ребенка, 20 000 евро - за третьего, 30 000 евро - за четвертого и 20 000 евро - за последующих детей.

Как рассказал Йыэлехт Delfi, на создание этой системы поддержки его вдохновил собственный опыт, ведь у него шестеро детей. „Владельцы Kaamos верят, что дети вносят большой вклад в личное счастье каждого, и хотят поддержать своих сотрудников в этом приятном и ответственном мероприятии“, - сказал Йеллехт. „Постепенное увеличение пособия призвано поддержать решение иметь больше детей“, - пояснил он.