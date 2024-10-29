Умерла знаменитая эстонская актриса. Ей было всего 37 лет
Актриса Рагне Веэнсалу, известная широкой публике по сериалу „Kättemaksukontor“, скоропостижно скончалась. Ей было всего 37 лет.
Известие подтвердил изданию Kroonika её спутник, музыкант Рагнар Тоомпуу, но он не захотел более подробно комментировать её уход.
Информация о её кончине поступила через издание Raplamaa Sõnumid, куда было отправлено траурное объявление на имя Рагне Веэнсалу. Через него школа Rapla Vesiroosi также выразила соболезнования партнёру актрисы Рагнару и его близким. В объявлении процитировано стихотворение Дорис Карева „Päev langes“ („День пал“).
Актриса Рагне Веэнсалу родилась 18 ноября 1986 года в Таллинне. Она училась на театральном отделении и в 2011 году окончила Академию культуры Вильянди Тартуского университета по специальности актёрское мастерство. С 2012 года работала в театре Von Krahl.
В 2007 году дебютировала в кино, исполнив главную роль в молодёжной драме Райнера Сарнета „Куда убегают души“. За эту роль она получила приз „лучшая женская роль“ на международном кинофестивале на Кипре. В 2011 году последовала роль в фильме Р. Сарнета по мотивам Ф. Достоевского „Идиот“, а в 2012 году — в телемелодраме „Закрытые“ режиссёров Андреса Маймика и Райна Толка.
Она сыграла одну из главных ролей в телесериале Kättemaksukontor, где её героиня, детектив Луна Хааб, стала популярна среди зрителей.
В 2020 году у неё и Рагнара родился первенец, сын по имени Хуго.