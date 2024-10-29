Умерла знаменитая эстонская актриса. Ей было всего 37 лет

Известие подтвердил изданию Kroonika её спутник, музыкант Рагнар Тоомпуу, но он не захотел более подробно комментировать её уход.

Информация о её кончине поступила через издание Raplamaa Sõnumid, куда было отправлено траурное объявление на имя Рагне Веэнсалу. Через него школа Rapla Vesiroosi также выразила соболезнования партнёру актрисы Рагнару и его близким. В объявлении процитировано стихотворение Дорис Карева „Päev langes“ („День пал“).

Актриса Рагне Веэнсалу родилась 18 ноября 1986 года в Таллинне. Она училась на театральном отделении и в 2011 году окончила Академию культуры Вильянди Тартуского университета по специальности актёрское мастерство. С 2012 года работала в театре Von Krahl.

В 2007 году дебютировала в кино, исполнив главную роль в молодёжной драме Райнера Сарнета „Куда убегают души“. За эту роль она получила приз „лучшая женская роль“ на международном кинофестивале на Кипре. В 2011 году последовала роль в фильме Р. Сарнета по мотивам Ф. Достоевского „Идиот“, а в 2012 году — в телемелодраме „Закрытые“ режиссёров Андреса Маймика и Райна Толка.

Она сыграла одну из главных ролей в телесериале Kättemaksukontor, где её героиня, детектив Луна Хааб, стала популярна среди зрителей.

В 2020 году у неё и Рагнара родился первенец, сын по имени Хуго.