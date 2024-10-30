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30.10.2024, 09:02

Город в Литве привлекает работников бонусом в 6000 евро

 
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ФОТО: DroneTop | Shutterstock

Производственные компании в Шяуляе, на севере Литвы, испытывают нехватку персонала и пытаются найти способы привлечь больше специалистов. Одна из предложенных стратегий – бонус в размере 6000 евро, передает LRT.

„Нам необходимо большое количество ИТ-специалистов, проектировщиков, чертежников и дизайнеров. Список должностей очень длинный, и мы стремимся заполнить все эти вакансии“, – прокомментировал Каролис Григалиус, глава компании Ltintus.

Компания, которая уже насчитывает около 50 сотрудников и производит окна для рынка США, планирует расширяться. Чтобы удовлетворить спрос, ей потребуется нанять около 500 новых работников.

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