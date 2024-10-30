Финские ученые предложили поить „молочным коктейлем с фекалиями“ детей, рожденных с помощью кесарева сечения. Рассказываем, в чем смысл

Еще в 2019 году группа ученых доказала: у детей, появившихся на свет с помощью кесарева сечения, более вероятна предрасположенность к астме и нарушениям пищеварения. Также такие младенцы чаще заражаются различными внутрибольничными инфекциями в роддоме.

Объясняется такая уязвимость сбоями иммунитета. Дети, рожденные естественным путем, контактируют с влагалищем и кишечником своих матерей, а значит, „перенимают“ их насыщенную микрофлору достаточно быстро. В случае кесарева сечения такого заимствования не происходит.

В связи с этим ученые из Финляндии решили проверить, какой эффект будет, если рожденных с помощью кесарева сечения детей специально поить молоком, содержащим небольшие частички фекалий их матерей. Ранее медики уже пробовали другие методы: например, обрабатывали младенцев микробами из влагалища их матерей. Но вагинальные микроорганизмы не спешили „заселять“ кишечники детей, поэтому эксперименты провалились.

Теперь же выяснилось, что „молочный коктейль с фекалиями“ действительно обогащает кишечник малышей полезными микробами. По мнению ученых, этот способ может помочь предотвращать заболевания и в детстве, и в дальнейшей жизни.

По словам руководителя научной группы, директора департамента общественного здоровья Финского института здравоохранения и благосостояния Отто Хельве, для достижения эффекта хватит даже самых микроскопических частиц. Для эксперимента команда Хельве смешивала с молоком всего 3,5 миллиграмма материнских фекалий.

Сравнивались группы из 15 и 16 младенцев: первым давали „фекальный коктейль“, вторым — плацебо. Согласно анализу испражнений детей, у тех, кто получал частички кала матерей, до шестимесячного возраста (то есть до введения прикорма из твердой пищи) сохранялось лучшее разнообразие микрофлоры. Поэтому однозначные выводы об эффективности метода пока делать рано: команда ученых продолжит наблюдать за детьми, участвовавшими в эксперименте, и на протяжении их дальнейшей жизни.