Финские ученые предложили поить „молочным коктейлем с фекалиями“ детей, рожденных с помощью кесарева сечения. Рассказываем, в чем смысл(3)
Результаты первых клинических испытаний показывают, что введение фекалий матерей в организм их детей, рожденных с помощью кесарева сечения, может помочь укрепить им иммунитет в будущем. Об этом пишет британский научный журнал Nature.
Еще в 2019 году группа ученых доказала: у детей, появившихся на свет с помощью кесарева сечения, более вероятна предрасположенность к астме и нарушениям пищеварения. Также такие младенцы чаще заражаются различными внутрибольничными инфекциями в роддоме.
Объясняется такая уязвимость сбоями иммунитета. Дети, рожденные естественным путем, контактируют с влагалищем и кишечником своих матерей, а значит, „перенимают“ их насыщенную микрофлору достаточно быстро. В случае кесарева сечения такого заимствования не происходит.
В связи с этим ученые из Финляндии решили проверить, какой эффект будет, если рожденных с помощью кесарева сечения детей специально поить молоком, содержащим небольшие частички фекалий их матерей. Ранее медики уже пробовали другие методы: например, обрабатывали младенцев микробами из влагалища их матерей. Но вагинальные микроорганизмы не спешили „заселять“ кишечники детей, поэтому эксперименты провалились.
Теперь же выяснилось, что „молочный коктейль с фекалиями“ действительно обогащает кишечник малышей полезными микробами. По мнению ученых, этот способ может помочь предотвращать заболевания и в детстве, и в дальнейшей жизни.
По словам руководителя научной группы, директора департамента общественного здоровья Финского института здравоохранения и благосостояния Отто Хельве, для достижения эффекта хватит даже самых микроскопических частиц. Для эксперимента команда Хельве смешивала с молоком всего 3,5 миллиграмма материнских фекалий.
Сравнивались группы из 15 и 16 младенцев: первым давали „фекальный коктейль“, вторым — плацебо. Согласно анализу испражнений детей, у тех, кто получал частички кала матерей, до шестимесячного возраста (то есть до введения прикорма из твердой пищи) сохранялось лучшее разнообразие микрофлоры. Поэтому однозначные выводы об эффективности метода пока делать рано: команда ученых продолжит наблюдать за детьми, участвовавшими в эксперименте, и на протяжении их дальнейшей жизни.
Исследователи подчеркивают, что никто не должен пробовать этот подход в домашних условиях.
— Вы должны быть уверены, что фекалии, которые вы даете новорожденному, не содержат патогенов, которые могут вызвать заболевание. Даже если это звучит просто, эксперимент должен хорошо контролироваться, — объясняет Хельве, добавляя, что из 90 женщин, изначально приглашенных в эксперимент, 54 были из него исключены из-за наличия опасных патогенов в их испражнениях.
Кроме этого, Хельве отметил, что метод не оправдано применять к каждому ребенку, родившемуся с помощью кесарева сечения: необходимо понимать, в каких случаях кормление молоком с фекалиями принесет наибольшую пользу. И это еще один повод продолжить исследования.