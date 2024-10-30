Ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы. Их численность за последнее десятилетие сократилась на 30%

Когда-то ежи были широко распространены по всей Европе и до сих пор числились в „красном списке“ как „вызывающие наименьшее беспокойство“. Сейчас же они находятся на грани вымирания из-за городской застройки, интенсивного земледелия и дорог, которые фрагментировали их среду обитания.

Также популяция ежей пострадала из-за развития транспортной инфраструктуры, использования пестицидов и неэкологичного ухода за домашними садами.

„К сожалению, данные указывают на тревожную и широко распространенную тенденцию к снижению популяции. Оценка красного списка также подчеркивает неопределенность данных — например, границы распространения этого вида не совсем ясны, и существуют пробелы в знаниях о его популяциях. Все еще есть шанс остановить сокращение популяции западноевропейского ежа, и мы должны стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение статуса“, — отметил сотрудник МСОП Эби Газзард.