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30.10.2024, 13:03

В субботу в Т1 с потолка посыпятся воздушные шары с деньгами, а за лучшие костюмы на Хэллоуин вручат призы

 
Foobia küla T1 keskuses
Foobia küla T1 keskuses
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Уже в эту субботу, 2 ноября, в 15:00 в Т1 состоится грандиозный Хэллоуин-парад, на который приглашаются все желающие! Надевайте самый страшный костюм, делайте ужасающий грим и приходите в центральный атриум T1 прямо к сцене. Участники в страшных костюмах смогут торжественно пройти по всем этажам центра, после чего независимое жюри сделает свой выбор и наградит лучших из лучших – призами от арендаторов T1 и партнеров, всего более 10 достойных подарков, среды которых – подарочные карты от ресторанов и магазинов центра T1.

В 17:25, когда на сцене будет зажигать группа Around the Sun, с потолка посыпятся воздушные шары с деньгами на сумму 300 евро.

Вся программа бесплатного семейного мероприятия 2 ноября в центре T1:

02.11 с 13.00-17.30, 1 этаж, центральный атриум, участие БЕСПЛАТНОЕ:

  • 13.00-14.30 Выступают спортклубы T1 и приглашенные клубы

  • 14.30 Группа Around the Sun

  • 15.00 Хэллоуин-парад в страшных костюмах начинается на 1 этаже в центральном атриуме

  • 16.30 Награждение победителей за лучшие костюмы. Более 10 призов!

  • 17.00 Группа Around the Sun

  • 17.25 Сброс воздушных шаров с деньгами на сумму 300 евро!

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