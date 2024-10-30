В субботу в Т1 с потолка посыпятся воздушные шары с деньгами, а за лучшие костюмы на Хэллоуин вручат призы
Уже в эту субботу, 2 ноября, в 15:00 в Т1 состоится грандиозный Хэллоуин-парад, на который приглашаются все желающие! Надевайте самый страшный костюм, делайте ужасающий грим и приходите в центральный атриум T1 прямо к сцене. Участники в страшных костюмах смогут торжественно пройти по всем этажам центра, после чего независимое жюри сделает свой выбор и наградит лучших из лучших – призами от арендаторов T1 и партнеров, всего более 10 достойных подарков, среды которых – подарочные карты от ресторанов и магазинов центра T1.
В 17:25, когда на сцене будет зажигать группа Around the Sun, с потолка посыпятся воздушные шары с деньгами на сумму 300 евро.
Вся программа бесплатного семейного мероприятия 2 ноября в центре T1:
02.11 с 13.00-17.30, 1 этаж, центральный атриум, участие БЕСПЛАТНОЕ:
13.00-14.30 Выступают спортклубы T1 и приглашенные клубы
14.30 Группа Around the Sun
15.00 Хэллоуин-парад в страшных костюмах начинается на 1 этаже в центральном атриуме
16.30 Награждение победителей за лучшие костюмы. Более 10 призов!
17.00 Группа Around the Sun
17.25 Сброс воздушных шаров с деньгами на сумму 300 евро!