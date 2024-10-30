В субботу в Т1 с потолка посыпятся воздушные шары с деньгами, а за лучшие костюмы на Хэллоуин вручат призы

Уже в эту субботу, 2 ноября, в 15:00 в Т1 состоится грандиозный Хэллоуин-парад, на который приглашаются все желающие! Надевайте самый страшный костюм, делайте ужасающий грим и приходите в центральный атриум T1 прямо к сцене. Участники в страшных костюмах смогут торжественно пройти по всем этажам центра, после чего независимое жюри сделает свой выбор и наградит лучших из лучших – призами от арендаторов T1 и партнеров, всего более 10 достойных подарков, среды которых – подарочные карты от ресторанов и магазинов центра T1.