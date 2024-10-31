Илон Маск купил огромное поместье в Техасе за 35 млн долларов для своих 11 детей

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск 29 октября купил в Остине, штат Техас, поместье площадью около 1338 квадратных метров за ​​35 миллионов долларов для своих 11 детей, чтобы жить вместе с ними, сообщает New York Times, ссылась на свои источники.

По словам инсайдеров, поместье состоит из нескольких зданий, которые построены в стиле роскошных домов в итальянской Тоскане. Маск, как сообщается, поделился с близкими ему людьми тем, что хочет, чтобы матери двух его детей жили в „соседних владениях“. Таким образом, его младшие дети могли бы стать частью жизни друг друга, а сам Маск мог бы „планировать время для них“.

Журналисты предположили, что он говорил о двух своих последних бывших партнершах — сотруднице Neuralink Шивон Зилис и певице Граймс, а возможно и о своей тайной подруге, так как именно с ними у него есть общие маленькие дети.

„Три особняка, три матери, 11 детей и один скрытный отец-мультимиллиардер, который постоянно беспокоится о снижении рождаемости, когда не руководит одной из своих шести компаний: это нетрадиционная семейная ситуация, и г-н Маск, похоже, хочет сделать ее еще более значимой“, — пишет издание.

Известно, что 38-летняя бывшая подруга Маска Зилис уже „переехала в один из домов вместе со своими детьми“. А вот певица Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, „пока что держится в стороне“, поскольку „она втянута в борьбу с Илоном“ за опеку над их тремя детьми. В октябре 2023 года основатель SpaceX подал в суд на 36-летнюю канадскую певицу, требуя родительских прав на X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl и Tau Techno Mechanicus.