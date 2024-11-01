Создатель TikTok стал богатейшим человеком Китая
Создатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая с состоянием в 49,3 млрд долларов, сообщил Sky News. В свои 41 год предприниматель впервые возглавил рейтинг Hurun China Rich List, хотя оставил пост генерального директора ByteDance, материнской компании TikTok, ещё в 2021 году.
Чжан обошел предыдущего лидера рейтинга, бизнесмена Чжуна Шаньшаня, владеющего компанией по производству бутилированной воды. Состояние Шаньшаня сократилось на 24% за последний год из-за экономических трудностей в Китае и теперь составляет 47,9 млрд долларов.
Чжан Имин возглавил рейтинг на фоне обсуждений о возможной блокировке TikTok в США, что уже привело к росту популярности конкурирующего приложения Clapper.
TikTok также тестирует возможность загрузки видео продолжительностью до 60 минут для конкуренции с YouTube и улучшает процессы модерирования контента, частично заменяя реальных модераторов на искусственный интеллект.