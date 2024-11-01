Создатель TikTok стал богатейшим человеком Китая

Создатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая с состоянием в 49,3 млрд долларов, сообщил Sky News. В свои 41 год предприниматель впервые возглавил рейтинг Hurun China Rich List, хотя оставил пост генерального директора ByteDance, материнской компании TikTok, ещё в 2021 году.