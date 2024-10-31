Популярный ресторан в Ласнамяэ приостановил обслуживание: „Надо указать на ошибку и в совместном сотрудничестве все исправить“

На часах 12:20, в HÜGGE царит умиротворяющая обстановка, играет легкая музыка, зал не пустует – около 15 человек сидят и неспешно наслаждаются своим обедом.

Цена на дневное предложение для ресторана такого вида в целом приятная и приемлемая. Конечно, работая 5/2, каждый день здесь обедать не будешь, но пару раз в неделю – вполне можно себе позволить.

В четверг на обед здесь предлагали:

• Говяжий суп с перловкой и зеленью - 4,50 евро

• Паста с рыбой и овощами, сливочный соус, песто из базилика, руккола, сыр грана падано - 8 евро

• Поке с маринованными морепродуктами - 8,40 евро

Я заказала себе кофе и уселась на удобном диванчике, выбрав стратегически удобную точку для хорошего обзора зала, и стала наблюдать.

На часах 12:28, в зал заходит мужчина. Он успевает сделать заказ у стойки и налить себе воды, его предупреждают, что заказ придется подождать 10 минут, так как в заведении забастовка. Мужчина вспоминает, что читал об этом в СМИ, и садится аккурат за соседний со мной столик. Этой возможностью я не могла не воспользоваться и вступила в диалог, так сказать, легкий small talk.

„Знали ли вы о том, что сегодня с 12:30 до 12:40 в ресторанах Эстонии проходят забастовки?“ – спрашиваю его невзначай. „Да, читал об этом. Всегда обедать прихожу раньше, но тут дернуло прийти ровно в минуты забастовки. Ну, ничего, время есть, подожду“.

В течение десяти забастовочных минут никто больше не зашел. Возможно, люди были в курсе акции и рассчитывали свое время посещения исходя из этого, потому что после окончания, примерно в 12:45, зашло еще три посетителя.

На месте мне удалось еще поговорить с Максимом Апальковым, совладельцем HÜGGE, сети ресторанов, куда входят также Ciao Ragazzi, Moos и Om. По его словам, в среднем, в обеденное время их ресторан посещает примерно 50 человек.