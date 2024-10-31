Популярный ресторан в Ласнамяэ приостановил обслуживание: „Надо указать на ошибку и в совместном сотрудничестве все исправить“
В четверг, 31 октября, в Эстонии прошла забастовка отельеров и рестораторов. Представители сферы общепита и размещения сочли необходимым высказать правительству свое недовольство повышением налога с оборота на 2%. Журналист RusDelfi отправилась в самый отдаленный уголок Ласнамяэ, чтобы посмотреть, что происходит в одном из популярных ресторанов района – поддержали ли там акцию протеста?
На часах 12:20, в HÜGGE царит умиротворяющая обстановка, играет легкая музыка, зал не пустует – около 15 человек сидят и неспешно наслаждаются своим обедом.
Цена на дневное предложение для ресторана такого вида в целом приятная и приемлемая. Конечно, работая 5/2, каждый день здесь обедать не будешь, но пару раз в неделю – вполне можно себе позволить.
В четверг на обед здесь предлагали:
• Говяжий суп с перловкой и зеленью - 4,50 евро
• Паста с рыбой и овощами, сливочный соус, песто из базилика, руккола, сыр грана падано - 8 евро
• Поке с маринованными морепродуктами - 8,40 евро
Я заказала себе кофе и уселась на удобном диванчике, выбрав стратегически удобную точку для хорошего обзора зала, и стала наблюдать.
На часах 12:28, в зал заходит мужчина. Он успевает сделать заказ у стойки и налить себе воды, его предупреждают, что заказ придется подождать 10 минут, так как в заведении забастовка. Мужчина вспоминает, что читал об этом в СМИ, и садится аккурат за соседний со мной столик. Этой возможностью я не могла не воспользоваться и вступила в диалог, так сказать, легкий small talk.
„Знали ли вы о том, что сегодня с 12:30 до 12:40 в ресторанах Эстонии проходят забастовки?“ – спрашиваю его невзначай. „Да, читал об этом. Всегда обедать прихожу раньше, но тут дернуло прийти ровно в минуты забастовки. Ну, ничего, время есть, подожду“.
В течение десяти забастовочных минут никто больше не зашел. Возможно, люди были в курсе акции и рассчитывали свое время посещения исходя из этого, потому что после окончания, примерно в 12:45, зашло еще три посетителя.
На месте мне удалось еще поговорить с Максимом Апальковым, совладельцем HÜGGE, сети ресторанов, куда входят также Ciao Ragazzi, Moos и Om. По его словам, в среднем, в обеденное время их ресторан посещает примерно 50 человек.
„Мы ресторан формата Casual dining, который держит уровень рекомендации Мишлен. Ресторану уже шесть лет, с его концепцией и постоянными клиентами, – рассказывает Максим. – Средний чек в ресторане на человека – 29 евро. Это блюдо, немного алкоголя, чай/кофе“
Апальков считает, что подобные акции важны не только для ресторанов, а в целом для всей сферы.„Наш протест – это прежде всего сигнал. Мы поддерживаем инициативу, потому что это касается всех. И если мы не будем говорить об этом, то кто нас услышит? Если повысить налог, оборот денег в индустрии не вырастет, а уменьшится. Я считаю, что гораздо эффективнее стимулировать потребление, чем снижать его за счет повышения налога“.
„Мы видим, как в других странах для поддержки индустрии применяют разные ставки на еду и алкоголь, стимулируя потребление. А здесь повышение налога на ресторанные услуги может отпугнуть туристов, которые и так уже реже приезжают“, – считает Максим Апальков.
Безусловно зашел разговор и об оптимизации ресурсов ресторана. Как с этим будет справляться заведение при повышении НСО? „Мы — локальный ресторан и ориентированы на постоянных клиентов из окрестностей. Но с ростом цен люди начнут экономить и будут готовить дома. Мы теряем гостей, а они — привычный уровень сервиса и качества, ведь если уменьшается спрос, нам необходимо оптимизировать расходы, а значит это коснется и персонала. Если раньше в смене работали три официанта в обеденное время, то теперь останутся двое. Мы вынуждены сокращать персонал, чтобы хоть как-то удержаться на плаву“.
„С повышением налога нам, возможно, придется отказаться от более дорогих ингредиентов, таких как мясо Вагю, например. Хочется предлагать клиентам качественный продукт, но если его никто не будет заказывать из-за цены, то просто-напросто продукт будет выкидываться. В новых экономических условиях придется искать компромиссы. Цены на блюда будут расти“.
„Все ошибаются: мы ошибаемся, правительство может ошибаться. Надо просто на эту ошибку указать. В тесном сотрудничестве с экономистами, отельерами, рестораторами все исправить. Придумать какие-то методы, которые бы наоборот стимулировали потребление. За счет чего и будет больше налогов поступать“