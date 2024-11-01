„Новое радио“: 1 ноября в Эстонии зазвучали три новые радиостанции. Среди них есть и русскоязычная!

Что такое DAB+ и почему он популярен в Европе?

DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) – это современный цифровой формат радиовещания, который значительно улучшает качество звука по сравнению с традиционным FM-диапазоном и расширяет возможности для радиостанций и слушателей. DAB+ позволяет более эффективно использовать радио-частоты, что даёт возможность вещать большему количеству радиостанций и улучшает качество сигнала, даже при мобильном приёме в автомобиле. В Европе DAB+ становится стандартом радиовещания, поскольку обеспечивает устойчивое покрытие, качественный звук и позволяет радиостанциям интегрировать цифровой контент. Эстония уже достигла значительных успехов в развитии DAB+ и на сегодняшний день в стране работает около 30 радиостанций в этом формате.

Слушать DAB+ радиостанции можно во всех автомобилях от 2020 года выпуска.

Новые радиостанции от NOSTALGIA MEDIA

Новые станции от NOSTALGIA MEDIA – это разнообразные музыкальные форматы, нацеленные на различные группы слушателей:

1. RADIO TOP – радиостанция на эстонском языке, которая предлагает современные хиты и новинки этого года. Это идеальный выбор для тех, кто хочет оставаться в тренде и слушать актуальные хиты. Целевая аудитория – молодые слушатели в возрасте от 21 до 35 лет, которые находятся в поиске свежей музыки, подходящей для энергичного образа жизни. Официальный сайт: www.radiotop.ee

2. НОВОЕ РАДИО – радиостанция на русском языке, которая делает акцент на музыку текущего года, предлагая только новейшие треки. Слоган станции отражает её концепцию: „Новое радио — Только хиты, только новинки“. Эта станция подходит для тех, кто стремится всегда быть в курсе музыкальных трендов и обновлений. Официальный сайт: www.novoeradio.ee