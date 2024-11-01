Русская жена популярного во всем мире эстонского слэклайнера Яана Рооса: „У меня нет страха, но есть волнение“

Слэклайнер (эквилибрист — прим. ред.) Яан Роос имеет команду друзей, которые помогают ему в подготовке к самым сложным проектам, но его самой важной поддержкой дома является жена Дарья. Дарья родом из Новосибирска, и сама занимается воздушной акробатикой. Они познакомились с Яаном шесть лет назад, когда оба были судьями на международном соревновании по своим видам спорта.

„Моя следующая рабочая поездка как раз была в Эстонию. Если бы этого соревнования в Эстонии не было, мы, возможно, даже не продолжили бы общение“, — рассказала Дарья, объясняя, что именно благодаря этому событию их общение не прервалось. Также Дарья выступает с воздушной акробатикой по всему миру. Пару раз супруги делали совместные выступления. Живут они недалеко от Пярну.

Яан также рассказал о физических, психологических и логистических трудностях, с которыми столкнулся при одном из недавних проектов, когда он натянул двухсантиметровую ленту между материковой частью Италии и островом Сицилия. Длина ленты составила 3,6 километра, и она находилась на высоте 200 метров над землёй. Вспоминая об этом летнем проекте Яана, Дарья сказала: „Я ему доверяю, как и людям, которые работают с ним над проектами. Страха у меня нет, но, конечно, есть волнение, как у любой женщины, которая любит своего мужа“.

10 сентября в Таллинне в „Фотографиска“ состоялась премьера короткометражного документального фильма Яана Рооса, который погружает зрителей в подготовку к упомянутому испытанию и демонстрирует волнительные моменты его работы.

На сегодняшний день Яан Роос уже побил множество мировых рекордов благодаря своей невероятной смелости и мастерству в эквилибристике.