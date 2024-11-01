Лицо неверности: ИИ нарисовал портреты типичных изменщиков

Чтобы найти ответы, компания MrQ провела опрос двух тысяч британцев. Их попросили выбрать сгенерированное ИИ изображение, которое наиболее точно представляет изменявшего им партнера.

На основе этого выбора были выделены общие характеристики, сочетание которых позволило ИИ создать типичные портреты потенциально неверных мужчины и женщины.

В ходе опроса выяснилось, что более половины респондентов (52%) сталкивались с неверностью в текущих или предыдущих отношениях - они или изменяли сами, или становились жертвой измены, или побывали сразу в двух этих ролях. При этом 41% заявили, что были жертвами измены.

Что касается наиболее распространенных физических характеристик, стереотипные изменщики как мужского, так и женского пола отличаются худощавым телосложением и пристальным взглядом.

Обычно это люди в возрасте сорока или пятидесяти лет — именно эта возрастная группа (45–54 года) чаще всего склонна к измене, по мнению опрошенных (35%). А среди мужчин „налево“, как поделились опытом женщины, чаще всего склонны ходить лысые.

Как выглядят типичные изменщики и изменщицы Согласно опросу, стереотипный изменщик это сорокалетний мужчина с серо-голубыми глазами, тонкими губами, небольшой щетиной на лице и шее и лысый (или почти облысевший). Его лицо характеризуется крупным носом и заметными морщинами на лбу. Что касается стереотипной женщины, которая изменяет, то ей примерно пятьдесят лет, у нее длинные темные волосы, карие глаза, средний тон кожи и естественный макияж. Также у нее четко очерченная линия подбородка, аккуратные брови, небольшой нос и средние губы.

Результаты опроса показывают, что женщины изменяют реже: только 25% признались, что изменяли партнеру, среди мужчин таких 34%. При этом женщины более склонны прощать измены - 22% женщин оставались со своим неверным партнером как минимум еще два года, в то время как только 13% мужчин сделали то же самое.

Опрос также показал, что почти треть (29%) изменяли партнеру хотя бы один раз. Каждый десятый человек (10%) когда-либо изменял партнеру, хотя сам жертвой измены никогда не был.

39% опрошенных, которым изменяли, заявили, что не смогли пережить предательство и сразу же расстались с партнером. Всего 2% людей, уличивших партнера в измене, верили, что тот сможет измениться, и впоследствии вступили с ним в брак. 7% из них заявили, что продолжают жить в этом браке.