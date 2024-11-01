Лицо неверности: ИИ нарисовал портреты типичных изменщиков
Есть ли какие-то черты, которые объединяют людей, изменяющих своим партнерам? Или, возможно, даже типичное лицо, по которому сразу можно опознать изменщика? И есть ли хоть доля правды в стереотипах о любителях „ходить налево“ в поп-культуре?
Чтобы найти ответы, компания MrQ провела опрос двух тысяч британцев. Их попросили выбрать сгенерированное ИИ изображение, которое наиболее точно представляет изменявшего им партнера.
На основе этого выбора были выделены общие характеристики, сочетание которых позволило ИИ создать типичные портреты потенциально неверных мужчины и женщины.
В ходе опроса выяснилось, что более половины респондентов (52%) сталкивались с неверностью в текущих или предыдущих отношениях - они или изменяли сами, или становились жертвой измены, или побывали сразу в двух этих ролях. При этом 41% заявили, что были жертвами измены.
Что касается наиболее распространенных физических характеристик, стереотипные изменщики как мужского, так и женского пола отличаются худощавым телосложением и пристальным взглядом.
Обычно это люди в возрасте сорока или пятидесяти лет — именно эта возрастная группа (45–54 года) чаще всего склонна к измене, по мнению опрошенных (35%). А среди мужчин „налево“, как поделились опытом женщины, чаще всего склонны ходить лысые.
Результаты опроса показывают, что женщины изменяют реже: только 25% признались, что изменяли партнеру, среди мужчин таких 34%. При этом женщины более склонны прощать измены - 22% женщин оставались со своим неверным партнером как минимум еще два года, в то время как только 13% мужчин сделали то же самое.
Опрос также показал, что почти треть (29%) изменяли партнеру хотя бы один раз. Каждый десятый человек (10%) когда-либо изменял партнеру, хотя сам жертвой измены никогда не был.
39% опрошенных, которым изменяли, заявили, что не смогли пережить предательство и сразу же расстались с партнером. Всего 2% людей, уличивших партнера в измене, верили, что тот сможет измениться, и впоследствии вступили с ним в брак. 7% из них заявили, что продолжают жить в этом браке.
Что касается возраста, то с наибольшей вероятностью измены можно ожидать от людей 45–54 лет, причем более половины представителей этой группы сталкивались с изменой (либо сами были обмануты, либо их обманули).
Авторы опроса отмечают, что хотя и есть определенные физические черты, которые чаще всего ассоциируются с неверностью, важно помнить, что внешность может не иметь значения. Когда дело доходит до измены, в игру вступают сложные факторы, и, к сожалению, это может случиться с кем угодно, независимо от внешности.