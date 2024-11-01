ГАЛЕРЕЯ | Ночь страха и греха: улицы Старого города кишели всевозможной нечистью. Смотрите на самых ярких персонажей!

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Таллинне улицы Старого города превратились в театральную сцену для загадочных персонажей. Этот Хэллоуин выдался очень колоритным! Журналист RusDelfi прогулялась по улочкам столицы и сфотографировала самых интересных и ярких персонажей. Смотрите галерею!