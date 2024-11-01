ГАЛЕРЕЯ | Ночь страха и греха: улицы Старого города кишели всевозможной нечистью. Смотрите на самых ярких персонажей!(22)
В ночь с 31 октября на 1 ноября в Таллинне улицы Старого города превратились в театральную сцену для загадочных персонажей. Этот Хэллоуин выдался очень колоритным! Журналист RusDelfi прогулялась по улочкам столицы и сфотографировала самых интересных и ярких персонажей. Смотрите галерею!
Среди персонажей, которые удалось увидеть, выделялись Чумной Доктор, мрачная монашка, окровавленная медсестра, загадочный эльф и множество других героев, оживших для этого праздника. На удивление, город оставался довольно тихим — похоже, вся эта „нечисть“ расходилась по частным мероприятиям и закрытым вечеринкам.
Даже моросящий дождик не оставил героев ужастиков дома.
Заведения Старого города также порадовали праздничной атмосферой: кафе и бары украшались в лучших традициях Хэллоуина, создавая сказочную и слегка жутковатую атмосферу.
Смотрите, какие креативные костюмы выбрали жители и гости столицы на этот Хэллоуин!