ОБЗОР | „Еще один блестящий результат!“ Посмотрите, как эстонские звезды празднуют Хэллоуин

Певица Герли Падар-Пармас поделилась в социальных сетях милой фотографией со своей семьей. „Еще один блестящий результат“, - похвалили костюм Герли в комментариях к ее посту в Instagram.

Мартти Халлик, блогер, который уже некоторое время живет в Америке, написал в социальных сетях, что он загримировался под Кена как и в прошлом году.

В этом году законодательница моды Агне Вахер решила выдать себя за Викторию Бекхэм, известную вокалистку и участницу группы Spice Girl.

Бывшая спортсменка Грете Гриффин, которая много лет назад переехала в США, и ее бывший муж-футболист Роберт Гриффин III решили в этом году стать героями „Аватара“ Нейтири и Джейком Салли.

Певица и ведущая прогноза погоды Беатриче, выложила в социальные сети несколько отличных снимков со своим возлюбленным AG или Сильвером Ориссааре. „Мы отправились на пробежку вместе“, - написала Беатриче в Instagram.

Ани Рахула также поделилась красивыми фотографиями своего Хэллоуина в Instagram. „Мой пока единственный праздник Хэллоуин“, - написала она, надев черный парик.