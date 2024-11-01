Варшавский зоопарк пишет в своем сообщении, что крокодил Двойка прославился как предсказатель погоды. Когда Двойка думал, что будет дождь, он отказывался выходить на улицу - даже когда небо было совершенно безоблачным. Крокодил ждал, что его предсказания сбудутся, смотрители зоопарка доверяли его способностям, и Двойка никогда их не подводил!

Тем временем Таллиннский зоопарк остался жить без крокодила. В марте прошлого года от острого панкреатита и воспаления яичников скончался крокодил Лонни. Год спустя подошло к концу время самого старого обитателя зоопарка, крокодила Старика.

Точный возраст Старика не был известен, но, вероятно, ему было около 60 лет. Он прибыл в Таллинн в 1972 году из Берлинского зоопарка.