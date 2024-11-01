ФОТО | Что это было?! В Viru Keskus около 100 мужчин отжались посреди торгового центра

Во время открытия прошла панельная дискуссия на тему здоровья мужчин в Эстонии, в которой участвовали уролог д-р Леонхард Кукк, продюсер Тоомас Лухатс, командир батальона скаутов Ранно Раудсик и представитель фонда Индрек Халлисте. Модератором выступил руководитель маркетинга Олимпийского комитета Эстонии Маргус Кийвер. В обсуждении подняли вопросы о здоровье и профилактике заболеваний, а также о необходимости регулярных медицинских осмотров для мужчин.

Руководитель фонда „День длинной дружбы“ Райн Вяэна отметил, что, несмотря на рост осведомленности о важности здоровья, многие мужчины всё ещё не торопятся пройти медицинское обследование. „Мужчины часто живут на полной скорости, но забывают останавливаться и задумываться о своём здоровье. Мы стремимся изменить это и показать, что забота о здоровье должна стать приоритетом“, — подчеркнул Вяэна.

Гостей мероприятия ждали музыка от DJ Tom Lilienthal и угощения от Oyster Boys и ресторана Alto. Медицинские партнёры кампании предложили всем мужчинам записаться на бесплатный медосмотр, чтобы сделать первый шаг к заботе о своём здоровье.