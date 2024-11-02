В США хирург удалил мужчине печень вместо селезенки — он так ошибся уже в третий раз

Томаса Шакновски временно лишили лицензии, после того как в августе он случайно вырезал пациенту Уильяму Брайану здоровую печень вместо больной селезенки. По словам коллег врача, закончив операцию, тот положил на стол печень и заявил, что успешно удалил селезенку. Прямо на операционном столе у пациента началось сильное кровотечение, и его не смогли спасти.

Выяснилось, что подобным образом Шакновски ошибся уже в третий раз. В мае 2023 года врач по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. В июле того же года Шакновски должен был провести назначенную женщине илеостомию — создание в брюшной области стомы для выведения каловых масс. Однако он перепутал операции и сделал пациентке резекцию кишечника, что привело к его перфорации. Ее состояние ухудшилось, и вскоре она умерла.

На Шакновски подали жалобу с заявлением, что он „продемонстрировал неспособность осуществлять медицинскую практику с разумным мастерством и безопасностью из-за отсутствия базовых медицинских знаний при лечении“. В настоящее время он не может работать в штатах Флорида и Алабама. Адвокат семьи погибшего Уильяма Брайана, Джо Зарзаур, рассказал, что взялся за это дело потому, что ранее у него в клиентах был другой пациент Шакновски, у которого после операции начались проблемы с кишечником, — врач угрожал ему, запрещая обращаться к адвокату.

Напомним, подобные случаи происходили и в Беларуси. В 2023 году мы писали о жителе Лепеля, который выиграл суд у хирурга-онколога, который вырезал у мужчины вместо больной здоровую почку.