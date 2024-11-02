02.11.2024, 13:00
ВИДЕО | Как вручали „Золотую иглу“ и как началась Таллиннская неделя моды - в программе „Стиль жизни“
ФОТО: Erakogu
Tallinn Fashion Week 2024 в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - смотрите уже в это воскресенье, 3 ноября в 11:00 и 22:50 на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями отправимся на открытие осенней модной сессии Таллиннской недели моды и увидим коллекции известных эстонских дизайнеров, а также узнаем последние модные тенденции от Instrumentarium.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!