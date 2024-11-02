02.11.2024, 07:00
ВИДЕО | Учредитель эстонской гастрономической премии: „Десять минут забастовки – ничего не значат“
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году гастрономическая премия Silverspoon отмечает своё 20-летие. В конкурсе участвуют 58 ресторанов, а оценки дают 142 судьи. Всего было проведено 290 визитов. Журналист RusDelfi Виктория Соломончук поговорила с учредителем престижной гастрономической премии Андресом Пеэтсом и узнала его мнение о прошедшей на этой неделе ресторанной забастовке: „Десять минут забастовки – это ничего не значит“.