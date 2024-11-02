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02.11.2024, 07:00

ВИДЕО | Учредитель эстонской гастрономической премии: „Десять минут забастовки – ничего не значат“

 
Учредитель гастрономической премии Silverspoon Андрес Пеэтс
Учредитель гастрономической премии Silverspoon Андрес Пеэтс
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В этом году гастрономическая премия Silverspoon отмечает своё 20-летие. В конкурсе участвуют 58 ресторанов, а оценки дают 142 судьи. Всего было проведено 290 визитов. Журналист RusDelfi Виктория Соломончук поговорила с учредителем престижной гастрономической премии Андресом Пеэтсом и узнала его мнение о прошедшей на этой неделе ресторанной забастовке: „Десять минут забастовки – это ничего не значит“.

Андрес считает, что та короткая забастовка рестораторов и отельеров ни к чему не приведет: „Надо было очень резко (начать бастовать – прим.ред.). Что значит забастовка? Мы бастуем – и все! Целый день, два дня, хотя бы полчаса, десять минут – это же смешно“

Смотрите видео полностью!

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