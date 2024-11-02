ВИДЕО | Учредитель эстонской гастрономической премии: „Десять минут забастовки – ничего не значат“

Андрес считает, что та короткая забастовка рестораторов и отельеров ни к чему не приведет: „Надо было очень резко (начать бастовать – прим.ред.). Что значит забастовка? Мы бастуем – и все! Целый день, два дня, хотя бы полчаса, десять минут – это же смешно“