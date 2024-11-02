ВИДЕО | Денежная лихорадка: тысячная толпа устроила давку в таллиннском торговом центре ради купюр в воздушных шарах

Финальная акция вызвала настоящий ажиотаж кульминация вечера – сброс воздушных шаров с потолка. Эти шары были не простыми: в некоторых из них были спрятаны денежные купюры, и толпа, жаждущая удачи, устроила настоящую давку, стараясь захватить как можно больше шаров. Зрелище получилось ярким, динамичным и в тоже время пугающим. Далеко не все желающие смогли даже подобраться к заветным шарам. Желающих заполучить хоть один из них было так много, что люди толкались, стараясь первым лопнуть шар и проверить, не спрятана ли внутри купюра.