ВИДЕО | Денежная лихорадка: тысячная толпа устроила давку в таллиннском торговом центре ради купюр в воздушных шарах(1)
На Хэллоуин торгово-развлекательный центр T1 стал не только центром притяжения всевозможной нечисти, но и центром острой конкуренции. Вечером 2 ноября здесь собрались толпы людей, многие из которых были одеты в причудливые и жуткие костюмы – от ведьм и зомби до персонажей фильмов ужасов. После массового парада и развлекательного концерта случилось невероятное – с потолка посыпались деньги!
Финальная акция вызвала настоящий ажиотаж кульминация вечера – сброс воздушных шаров с потолка. Эти шары были не простыми: в некоторых из них были спрятаны денежные купюры, и толпа, жаждущая удачи, устроила настоящую давку, стараясь захватить как можно больше шаров. Зрелище получилось ярким, динамичным и в тоже время пугающим. Далеко не все желающие смогли даже подобраться к заветным шарам. Желающих заполучить хоть один из них было так много, что люди толкались, стараясь первым лопнуть шар и проверить, не спрятана ли внутри купюра.
Ситуация моментально накалилась: многие вытягивали руки, бросались к упавшим на пол шарам и отчаянно пытались захватить их. Весь торговый центр наполнился энергией азартной толпы, многие из участников испытали и радость победы, и разочарование от неудачи.
Смотрите, как это было!